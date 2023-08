Réseaux sociaux – Linda Yaccarino, l’invisible patronne de X Après 100 jours aux manettes, la directrice de l’ex-Twitter peine à s’émanciper de l’aura de son imposant propriétaire: le multimilliardaire Elon Musk. Olivier Wurlod

Cela fait déjà plus d’une centaine de jours qu’Elon Musk a confié les rênes de X à Linda Yaccarino. Du moins sur le papier. AFP

Le cap des 100 premiers jours. Dans le monde politique comme dans le secteur privé, c’est le moment du premier bilan. Cela fait donc déjà plus d’une centaine de jours que Linda Yaccarino a repris les rênes de X (feu Twitter). Linda Yaccarino? Il est probable que, comme pour beaucoup de Suisses, ce nom ne vous parle absolument pas. La faute à la seule personnalité désormais indissociable du réseau social: Elon Musk.

Invisible et impuissante

Au fil des dernières semaines, force est de constater que l’attention du public s’est essentiellement concentrée sur les dernières frasques du milliardaire américain. Plutôt que de parler de l’avenir de X et de sa transformation en superapp, beaucoup d’encre a coulé sur le prétendu combat de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg (CEO de Meta). Première certitude au sortir de ses cent premiers jours: Linda Yaccarino a déjà perdu la bataille de la communication.

À la quasi-invisibilité de la patronne de X s’ajoute une forme d’impuissance. Même si cette dernière assure «avoir de l’autonomie» pour agir, elle reste totalement tributaire des décisions prises par le patron de Tesla, Space X, Neuralink ou encore X. La question de la modération des contenus notamment pèse sur sa principale mission qui est de renouer des liens avec les nombreux publicitaires à avoir déserté en masse la plateforme. Au total, à la suite de son rachat, X aurait perdu près de la moitié de ses 1000 plus gros annonceurs.

En Europe, le far west est définitivement mort pour les grands groupes technologiques. Le Digital Services Act (DSA), ce nouveau règlement européen sur les services numériques est officiellement entré en vigueur le 25 août 2023. Il s’applique à 19 entreprises dont Google, TikTok, Meta, Amazon, Apple, X ou encore Wikipédia. Pour «responsabiliser les plateformes numériques» et les pousser à plus de transparence, le DSA se basera sur un panel de nouvelles règles aidant notamment à lutter contre la diffusion de contenus «illicites ou préjudiciables». Cela passera notamment par une gestion plus pointue des contenus sur les réseaux sociaux, afin de réduire les messages de haine ou de manipulation de l’information. Si les pays européens ont décidé de serrer drastiquement la vis aux géants technologiques, ce n’est pas le cas en Suisse. Les règles de la DSA ne s’appliquent effectivement pas dans nos frontières. Du moins pas à court terme, vu que l’Office fédéral de la communication (Ofcom) mentionne une mise en consultation, en 2024, d’un texte qui pourrait reprendre les principaux points du Digital Services Act. O.W.

Solide expertise

Expertise et réseau! Voilà, après trente ans de carrière dans les milieux publicitaires, la principale carte maîtresse de Linda Yaccarino. Décrite par certains comme une sorte de «Jedi de la pub», cette dernière a pour palmarès d’avoir remis à jour toute la stratégie commerciale de NBCUniversal, filiale de Comcast, géant de la télécommunication et des médias. «Elle est un gourou très respecté de la publicité et peut aider à inverser une spirale négative. C’est un coup de maître en termes de recrutement», assurait au printemps Dan Ives, analyste financier du cabinet Wedbush Securities.



Durant ces douze années en tant que directrice de la publicité et des partenariats chez NBCUniversal, elle ne s’est pas seulement contentée de générer pour 100 milliards de revenus publicitaires. Elle a également poussé le géant des médias à simplifier sa structure en une seule plateforme et à lancer Peacock, sa propre solution de streaming.

«C’est comme une course de relais. Elon Musk travaille sur la technologie, puis rêve de la suite. Il me passe ensuite le flambeau et je l’amène sur le marché.» Linda Yaccarino, CEO de X (ex-Twitter)

Mais comment répéter la formule sans une marge de manœuvre similaire? C’est la grande inconnue pour une patronne qui peine à être totalement libre de ses actes. «C’est comme une course de relais. Elon Musk travaille sur la technologie, puis rêve de la suite. Il me passe ensuite le flambeau et je l’amène sur le marché, pour la prospérité économique de l’entreprise mais aussi pour celle de nos clients comme les annonceurs publicitaires», a-t-elle raconté sur une chaîne américaine.

Mission impossible

Son incapacité à sortir de l’ombre d’Elon Musk rappelle qu’elle a été nommée pour de mauvaises raisons. «Elle représentait une solution de facilité permettant au milliardaire de sortir du bourbier médiatique dans lequel il était tombé l’an passé, bourbier qui s’était répercuté sur les autres activités entrepreneuriales de l‘Américain et qui était devenu une source de forte colère de la part des investisseurs», rappelle Anton Sussland.

«Vu son manque d’expérience dans la tech, elle n’est clairement pas au bon endroit. Quant à son titre de CEO, il est totalement fictif.» Anton Sussland, conseiller indépendant en investissement à Genève

Conseiller indépendant en investissement à Genève, ce dernier estime que Linda Yaccarino n’a pas fait un choix très judicieux en quittant NBC pour rejoindre X. «Vu son manque d’expérience dans la tech, elle n’est clairement pas au bon endroit. Quant à son titre de CEO, il est totalement fictif au vu de l’omniprésence d’Elon Musk», assure-t-il.

Malgré son vaste réseau, malgré sa réputation à ne pas lésiner sur les moyens pour séduire les annonceurs et malgré ses plans pour transformer X en «un endroit où les annonceurs sont enthousiastes à l’idée de dépenser plus d’argent», Linda Yaccarino semble faire face à une mission à première vue impossible.

