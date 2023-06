Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, depuis Londres, appelait les Français à refuser l’armistice que s’apprêtait à signer le maréchal Pétain, et à poursuivre le combat contre l’envahisseur allemand.



Le discours fut à l’époque peu entendu. Il a néanmoins marqué le début de l’organisation de la Résistance armée française. Près de 500 Suisses, majoritairement des Romands, ont rejoint les forces françaises et alliées. Leurs motivations étaient aussi diverses que leurs profils. Mais tous ont participé au plus grand conflit de l’histoire en combattant les nazis, leur vision mortifère de la vie et du monde, dans les maquis du Jura ou des Alpes, les déserts d’Afrique ou du Proche-Orient ou les plages de Provence, notamment.



Près de 13% d’entre eux ont payé leur engagement de leur vie. La plupart de ceux qui ont regagné notre pays à l’issue de la guerre ont eu affaire à la justice militaire. Car, neutralité oblige, les Suisses n’ont pas le droit de servir dans des armées étrangères. Nombre d’entre eux ont écopé de peines de prison.

«En combattant les nazis à l’étranger, ils ont aussi contribué, à leur niveau et indirectement, à la sécurité de la Suisse.»

Deux élues genevoises du Parlement fédéral ont déposé, en juin 2021, une initiative pour que ces résistants suisses condamnés soient réhabilités. Comme l’ont été avant eux, en 2009, le millier de volontaires suisses condamnés pour s’être engagés contre le général Franco lors de la guerre d’Espagne. Le texte doit encore être accepté.



Il est grand temps de rendre honneur à ces hommes et ces femmes courageux qui ont fait honneur à la Suisse en quittant le confort relatif de la neutralité pour lutter contre la barbarie nazie.



Ce n’est pas qu’une question de devoir de mémoire, d’hommage et de justice, mais aussi de réalisme historique. Car en combattant les nazis à l’étranger, ils ont aussi contribué, à leur niveau et indirectement, à la sécurité de la Suisse.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.