Lors de la consultation sur l’initiative visant l’interdiction de se dissimuler le visage, la Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI, dont les missions sont de favoriser des relations harmonieuses et une compréhension mutuelle entre Suisses et étranger·ère·s ainsi que de prévenir toute forme de racisme) a pris position contre cette initiative, et son contre-projet issu du Conseil fédéral, jugeant la première discriminatoire et le second inutile. L’actualité montre en outre qu’on ferait mieux de se pencher sur des problèmes réels.

En Suisse, les personnes intégralement voilées sont rares. Selon la comparaison parlante de Leila Hanini, députée socialiste au Parlement jurassien, dans un article paru dernièrement dans le quotidien «Le Courrier», elles seraient moins nombreuses que les représentant·e·s du peuple à Berne ayant voté sur la question de l’interdiction du port de la burqa. En se posant en défenseurs des femmes opprimées, les initiants transmettent un message discriminatoire, sans consulter les principales intéressées, et créent un climat de méfiance à l’égard des populations musulmanes. La CCCI recommande un rejet de l’initiative.

«Porter un voile ou non relève de la liberté personnelle, et de la liberté d’opinion ou de religion.»

Le droit actuel est suffisant pour permettre l’identification des personnes, les contrôles d’identité et la lutte contre toute forme de contrainte (punie par le Code pénal). Il n’est donc pas nécessaire de légiférer davantage. Porter un voile ou non relève de la liberté personnelle, et de la liberté d’opinion ou de religion. Légiférer sur le cas spécifique de la contrainte à se dissimuler le visage aurait un effet réducteur et stigmatisant à l’égard des femmes voilées, induisant l’idée que celles-ci sont contraintes.

Il serait plus constructif de favoriser le libre choix vestimentaire, le libre choix tout court de chacun·e face aux contraintes culturelles, familiales et sociétales, de mettre l’accent sur d’autres mesures tels que l’accès aux informations, l’égalité salariale, la lutte contre le sexisme dans les lieux publics, l’accès aux prestations sociales pour toutes les femmes et des espaces où discuter librement de la notion de choix, de consentement, de repérage de comportements abusifs.

Sexisme bien réel

Le problème que créée l’initiative vise à exporter le sexisme sur les musulmans. La toute récente actualité a montré que les contraintes sexistes qui pèsent sur les femmes sont bien réelles, et au sein d’une culture bien locale. Qu’il s’agisse de l’obligation de porter un T-shirt pour cacher son corps, d’un climat sexiste dans une institution télévisée bien connue ou encore du rejet pour le Conseil national d’un programme de lutte contre le harcèlement, on voit qu’affronter les vrais problèmes est encore difficile.

Ne nous laissons pas piéger par les idées fausses qui se glissent dans les plis du débat, créé de toutes pièces pour détourner notre regard des enjeux bien réels à affronter.