L’invité – Responsables, mais pas coupables Daniel Marguerat souhaite que la société retienne les aspects positifs de la crise. Opinion Daniel Marguerat

Après le temps de l’effroi, après l’union sacrée contre l’ennemi viral, vient le temps de la chasse aux coupables. La Chine aurait «fabriqué» le virus ou en tout cas caché l’essor de l’épidémie. L’OMS aurait tardé à la signaler au monde. Les gouvernements auraient fauté en ne constituant pas de réserves de masques. Le Conseil fédéral aurait été trop hâtif pour les uns, trop lent pour d’autres.

Dans des pays voisins, le reproche est de ne pas avoir suffisamment entretenu le réseau hospitalier. Contre les experts, les accusations fusent: «ils» n’ont pas réagi assez rapidement, «ils» nous ont caché des choses, «ils» ne nous disent pas tout. En France, plus de 150 plaintes pénales ont été déposées contre le gouvernement.

«Qui, honnêtement, pourrait reprocher aux responsables politiques de ne pas avoir prévu, à mi-février, ce qui allait se déchaîner?»

En 1991, lors de l’affaire du sang contaminé en France, Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales, avait déclaré: «Je suis responsable, mais pas coupable.» On avait alors beaucoup moqué cette déclaration, y voyant une façon d’esquiver toute responsabilité. Mais au fond, n’avait-elle pas raison? On peut se déclarer responsable, on peut assumer les actes qu’on a accomplis, mais sans être forcément coupable des effets qui ont suivi.

Naturellement, il se peut que nous soyons victimes de l’incompétence, de la maladresse ou de l’ignorance de telle ou telle autorité. Mais qui, honnêtement, pourrait reprocher aux responsables politiques de ne pas avoir prévu, à mi-février, ce qui allait se déchaîner? Tous ignoraient que cette déferlante nous submergerait.

À traquer des coupables, à réclamer des comptes, une société à coup sûr se déchire. Faire payer à une minorité ou à un individu le malheur subi par tous est un réflexe aussi infantile que sanguinaire. Hier, c’étaient les juifs et les sorcières. À qui le tour, aujourd’hui? À consulter les réseaux sociaux et voir y fleurir les théories du complot, on constate que le besoin compulsif de vengeance n’a pas d’âge.

Apprentissages et redécouvertes

Plutôt qu’à manier le sabre de la culpabilité, retenons ce que cette crise nous a appris de plus précieux: l’utilité sociale des «petits métiers», le courage des soignants, l’infinie valeur de l’éducation des enfants à la maison, l’attention aux plus fragiles. Nous avons (re)découvert qu’un groupe humain vit de l’interdépendance de tous ses membres, et que nous sommes, pour survivre, confiés les uns aux autres.

Oui, il nous faudra revaloriser certains métiers. Oui, il faudra nous interroger sur les erreurs à ne plus commettre. Mais si nous oublions ce sentiment d’interdépendance, alors nous serons sortis du confinement pareils à ce que nous étions. Cette crise ne nous aura rien appris. Il serait dommage que l’énorme effort déployé par toute la société pour lutter contre le mal nous laisse inchangés. Ou pire: nous précipite dans la régression du besoin de faire payer.