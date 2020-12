Mesures antiCovid – Restaurants, salles de sport et musées ne ferment pas dans le canton de Vaud Le canton de Vaud a décidé de profiter de son statut de bon élève pour maintenir les restos ouverts jusqu’à Noël. Et ensuite? Décision lundi, selon Philippe Leuba. Karim Di Matteo

Jusqu’à Noël, les restaurants vaudois pourront rester ouverts jusqu’à 23 h. Et ensuite? Tout dépendra de l’évolution de la situation sur le front sanitaire. Vaud et les autres cantons romands feront le point en début de semaine prochaine. 24heures/Odile Meylan

Les efforts consentis par Vaud dans la lutte contre le Coronavirus lui valent aujourd’hui de faire partie des exceptions suisses au sujet des décisions du jour du Conseil fédéral. Le Conseil d’État, après concertation avec les autres cantons romands, a en effet décidé de maintenir les restaurants (jusqu’à 23 h), salles de sport, musées et bibliothèques ouverts, de même que les domaines skiables jusqu’à Noël.

«La situation reste fragile»

Le gouvernement vaudois a ainsi usé de la marge de manœuvre qui lui est octroyée par le Conseil fédéral vu le taux vaudois de reproduction du virus Covid en dessous de 1 (0,92 actuellement sur Vaud, soit en baisse depuis la semaine dernière). «La situation reste toutefois extrêmement fragile, précise et insiste le conseiller d’État Philippe Leuba. Qui se félicite de la coopération des cantons romands «qui a manifestement porté ses fruits, et ces efforts nous valent aujourd’hui non seulement d’avoir été entendus par le Conseil fédéral, mais également d’avoir été écoutés».