Avancée scientifique – Restaurer un zip pour combattre une grave maladie de l’œil Une découverte de chercheurs genevois permet d’entrevoir une thérapie contre une affection qui peut conduire à la cécité. Xavier Lafargue

C’est l’affection rétinienne la plus répandue chez l’être humain. Maladie génétique dégénérative, la rétinite pigmentaire touche environ une personne sur 4000 dans le monde et peut conduire à la cécité vers l’âge de 40 ans. Mais une récente découverte de chercheurs des universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL) permet aujourd’hui de mieux comprendre certains de ses mécanismes, et offre ainsi l’espoir d’une thérapie.