Dessert classique – Rester comme deux ronds de flan Il est des souvenirs qui remontent, comme celui de ce dessert pâtissier David Moginier

Le flan pâtissier devient parisien quand il a une pâte brisée. DR

Il y a parfois de vieux souvenirs d’enfance qui remontent au palais, tant on sait combien notre mémoire est gourmande. Là, en feuilletant le magazine «Plaisirs sucrés» et son dossier sur le flan pâtissier, les goûters de fête ont ressurgi. L’occasion de tester leur recette, en l’occurrence celle du flan parisien (il a un fond de tarte), mais que vous pouvez faire sans la pâte. Ensuite, le débat sur la farine et la maïzena fait rage.

Ingrédients pour un moule à charnière de 26 cm. Pâte: 200 g de farine, 100 g de beurre, sel, eau. Appareil: 8 dl de lait, 2,5 dl de crème 35%, 1 gousse de vanille, 3 œufs, 2 jaunes d’œuf, 150 g de sucre, 80 g de maïzena.