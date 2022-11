Du neuf dans votre boîte mail – Restez branché sur la politique! «24 heures» lance ce samedi sa toute nouvelle newsletter dédiée à la vie politique locale. Joëlle Fabre

Des séances de Conseils communaux (ici à Coppet) aux décisions du Grand Conseil, ne manquez rien de la politique vaudoise. Georges Meyrat

Chaque fin de semaine, la rédaction de «24 heures» se propose de déposer dans votre boîte aux lettres électronique une missive à la fois piquante et informative. Il suffit de vous inscrire en cliquant ici pour recevoir gratuitement ce condensé hebdomadaire de l’actualité politique vaudoise.

Grandes décisions, débats, polémiques, vie des partis… Grâce à cette toute nouvelle newsletter, vous resterez branché sur les temps forts de la semaine écoulée - aussi bien au niveau cantonal que communal – tout en découvrant ce que nous réserve l’agenda politique pour les jours à venir.

Et comme nos élus ne manquent ni d’idées, ni de verve, vous aurez droit en exclusivité au «bloc-notes» de nos journalistes. Elles et ils se feront un malin plaisir de vous livrer les anecdotes croustillantes et les bons mots glanés au détour d’une conférence de presse, d’une assemblée ou d’un Conseil communal. Bref, ils partageront avec vous les petites perles récoltées partout où ils mettent leur nez pour mieux vous informer.

Joëlle Fabre est rédactrice en chef adjointe de «24 Heures» depuis mars 2013. Passionnée par les sujets de société, la politique locale et la vie des gens d’ici, elle remporte le Prix suisse du journalisme local, en 2003 et en 2007. Elle siège au Conseil suisse de la presse depuis début 2021. Plus d'infos

