Suisse – Restrictions d’entrée pour les Etats hors Schengen Berne a édicté des restrictions d’entrée en Suisse dès dimanche pour 160 pays. Tous figurent sur la liste des pays à risque en raison du coronavirus

Depuis le 6 juillet, indépendamment de ces restrictions d’entrée, toute personne arrivant en Suisse en provenance d’un pays ou d’une région à risque doit se mettre en quarantaine pendant dix jours. KEYSTONE

Les ressortissants des pays hors de l’espace Schengen ne sont en principe plus autorisés à entrer en Suisse, à l’exception de ceux provenant de vingt pays. L’interdiction édictée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) vaut pour 160 pays dès dimanche.

Les ressortissants d’Andorre, d’Australie, de Bulgarie, du Canada, de Chypre, de Corée du Sud, de Croatie, de Géorgie, d’Irlande, du Japon, de Monaco, de Nouvelle-Zélande, de Roumanie, du Rwanda, de Saint-Marin, de Thaïlande, de Tunisie, d’Uruguay et du Vatican peuvent entrer en Suisse aux mêmes conditions qu’avant la crise du coronavirus. Ils peuvent toutefois être soumis à une quarantaine.

Tous les Etats hors Schengen, y compris le Maroc qui bénéficiait d’une exception, figurent sur la liste des pays à risque du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Pour les ressortissants de ces pays, l’entrée sera en principe refusée à compter de dimanche.

Voyages à risque

Depuis le 6 juillet 2020, indépendamment de ces restrictions d’entrée, toute personne arrivant en Suisse en provenance d’un pays ou d’une région avec un taux d’infection élevé doit se mettre en quarantaine pendant dix jours. La liste de ces pays est tenue par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Depuis samedi dernier 46 pays et régions se trouvent sur la liste à risque. La Suisse a ajouté l’Espagne, à l’exception des Baléares et des Canaries, les Bahamas, la Guinée équatoriale, la Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Singapour et Sint Maarten. Elle a retiré l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes unis et la Russie.

ATS/NXP