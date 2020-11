Coronavirus – Restrictions reconduites jusqu’au 13 décembre en Valais Le canton du Valais a décidé de prolonger la fermeture des établissements de restauration, des lieux de divertissement et de loisirs jusqu’au 13 décembre.

La conseillère d’État Valaisanne en charge de la santé Esther Waeber-Kalbermatten a annoncé la prolongation des mesures prises le 4 novembre dernier. KEYSTONE

Toujours sous pression malgré la baisse des nouveaux cas de Covid-19, le Valais maintient ses restrictions sanitaires jusqu’au 13 décembre. Le canton assouplit toutefois les règles concernant les services religieux, les visites en EMS et hôpitaux et les activités sportives des enfants.

La fermeture des établissements de restauration, des lieux de divertissement et de loisirs prévue initialement jusqu’au 30 novembre est prolongée au 13 décembre. Les rassemblements, manifestations et activités de plus de dix personnes dans l’espace privé et public demeureront aussi interdits jusqu’à cette date.

Les mesures prises les 2 octobre et 4 novembre ont, certes, eu des effets positifs et ont permis de freiner le nombre de nouvelles infections, mais la situation sanitaire reste préoccupante et les semaines à venir seront encore difficiles, a indiqué la cheffe du département valaisan de la santé Esther Waeber-Kalbermatten vendredi devant la presse. Les nouveaux cas de Covid-19 sont encore trop nombreux (217) et le nombre de patients hospitalisés (222) ou en soins intensifs (38) encore élevé.

Messes à cinquante personnes

Le gouvernement valaisan lâche toutefois du lest en ce qui concerne les services religieux. Cinquante personnes au maximum au lieu de dix pourront y participer dès le 1er décembre, dans le respect «strict» des gestes barrières.

À la même date, les visites dans les EMS et les hôpitaux seront autorisées «à des conditions strictes, des limitations pouvant être fixées en fonction de la situation sanitaire de l’institution concernée». Quant aux jeunes de moins de 16 ans, ils pourront reprendre leurs activités sportives, à l’exception des compétitions.

