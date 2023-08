Restructuration d’un géant suisse – Au nom de la digitalisation, Manor supprime 80 postes Le leader des grands magasins helvétiques se sépare d’une partie de son personnel pour s’orienter vers un avenir qui mise beaucoup sur le numérique. Etonam Ahianyo

Manor entend élargir ses offres de produits locaux et «fait maison». KEYSTONE/Walter Bieri

Le leader de grands magasins de Suisse annonce la suppression de 80 postes dans le cadre des réorganisations engagées par son siège. Ces restructurations qui se feront progressivement jusqu’en 2024 s’appuieront également sur le turn-over naturel et les départs à la retraite anticipés.



Le groupe, implanté dans toutes les régions du pays, explique dans un communiqué que la réduction de personnel lui permettra de «gagner en agilité et s’orienter vers l’avenir». La digitalisation renforcée est au cœur de la stratégie du siège de l’entreprise.

Manor indique que «des solutions alternatives seront recherchées pour les collaboratrices et collaborateurs concernés, que ce soit au sein de Manor ou en externe à l’entreprise». Lorsque ce n’est pas possible, les employés bénéficieront de soutien dans leur recherche d’emploi et dans leurs procédures de candidature.

L’entreprise mentionne qu’un plan social a par ailleurs été mis sur pied en accord avec les représentants du personnel.



Manor qui se fixe pour objectif de renforcer son attractivité et sa différenciation entend aussi élargir ses offres de produits locaux et «fait maison». La chaîne compte moderniser son offre mode et renforcer son rôle de pionnier dans le secteur de la beauté et la parfumerie.

