Oppositions à Aigle – Retard à l’allumage pour le gymnase du Chablais L’établissement qui doit accueillir 1100 élèves devrait finalement ouvrir à la rentrée d’août 2026. Christophe Boillat

De bois et de verre, au cœur d’un parc public arboré, le gymnase du Chablais vaudois est devisé à 56 millions de francs. Giorgis Rodriguez Architectes/État de Vaud.

Le gymnase du Chablais vaudois à Aigle aurait dû initialement ouvrir en deux phases: 24 classes en août 2024, les 20 autres douze mois plus tard. Las! «Il n’entrera en fonction au mieux qu’à la rentrée d’août 2026», dit-on à la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud. Ce retard s’explique en partie par des procédures en cours relatives à des oppositions. Des associations et des particuliers ont contredit en effet une partie de l’affectation du bâtiment et ses accès soumis à enquête publique l’an passé. «Les quatre opposants ont été reçus en séance de consultation», poursuit le service.