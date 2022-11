Zones humides en Suisse – Retard dans la protection des réserves d’oiseaux d’eau Les marais de Suisse bénéficient d’une protection nationale, mais leurs pertes quantitatives et qualitatives se poursuivent.

En Suisse, plus de 90% des zones humides ont été détruites depuis 1850. KEYSTONE/Peter Schneider

La Suisse accuse un grand retard dans la protection des zones humides et des réserves d’oiseaux d’eau, estime BirdLife Suisse, une organisation de défense de la biodiversité. La conférence de l’ONU, qui s’est achevée dimanche à Genève et à Wuhan en Chine, appelle à mieux faire.

En Suisse, plus de 90% des zones humides ont été détruites depuis 1850. Bien que les marais de Suisse bénéficient d’une protection nationale depuis 1987, les pertes quantitatives et qualitatives se poursuivent. «Des mesures efficaces pour contrer cette dégradation n’ont pas été prises, alors que les marais sont de très importants réservoirs de CO2 et qu’ils sont donc d’une importance capitale dans la lutte contre le changement climatique», estime BirdLife dans un communiqué dimanche.

D’autres zones humides ne sont que partiellement protégées en Suisse, en particulier les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Ces lieux sont nécessaires à des milliers d’oiseaux migrateurs, dont certains sont menacés au niveau international, poursuit l’organisation.

La conférence de la convention dite de Ramsar, du nom du lieu en Iran où elle a été adoptée en 1971, appelle tous les États à protéger et à restaurer les zones humides. Cette démarche est particulièrement importante en ces temps de changement climatique et de sécheresses de plus en plus sévères, estime BirdLife. La Suisse, en revanche, n’a plus désigné de «sites Ramsar» depuis longtemps.

