Fausse note à la baguette – Retoquées par le chômage, les chorales restent sans voix Le Canton a décidé de ne pas couvrir la perte de salaire des directeurs de chœurs et de fanfares. La nouvelle passe plutôt mal. Cédric Jotterand

Comme de nombreuses fanfares du canton, celle d’Étoy a reçu une réponse négative du Canton pour couvrir le salaire de son directeur alors que les concerts et les répétitions sont impossibles. Alexandre Grieu/Journal de Morges

L’affaire peut paraître anecdotique sur la partition d’une pandémie mondiale, mais c’est peu dire que les présidents des chorales et des fanfares du canton n’ont pas avalé la toute récente décision du Service de l’emploi de les écarter du chômage partiel, dispositif qu’ils pensaient valables pour couvrir le salaire des directeurs et directrices privés de leurs activités comme ils ont pu le lire sur un document d’un autre service, celui des Affaires culturelles, qui va le corriger. «Nous sommes très déçus et allons demander un avis de droit», tonne Jean-Marc Rochat, patron de la fameuse Chorale du Brassus. «Nous avons été obligés de mettre un terme à nos répétitions du jour au lendemain mais avons continué à payer notre directrice, dont c’est le métier. Elle est évidemment déclarée et nous cotisons à l’assurance chômage. Pour une fois qu’on demande de faire valoir nos droits, la surprise est totale et si on ne touche rien, alors nous ne cotiserons plus.»