Éducation – Retour à l’école: élèves déjà certifiés dans le flou La reprise au secondaire II a lieu le 8 juin en petits groupes choisis. Les élèves en dernière année sont «susceptibles» de participer à des activités en présentiel. Aurélie Toninato

Le retour en classe des élèves du secondaire II est prévu le 8 juin. (Image d’illustration) DR

Après le retour à l’école des élèves du primaire et du Cycle, c’est au tour des jeunes du secondaire II (école professionnelle, Collège, ECG, etc.) de retourner en classe, dès le 8 juin. Si Vaud a misé sur une reprise en alternance pour tous les élèves, excepté ceux qui sont déjà certifiés, Genève a choisi de sélectionner des groupes. Ce choix permet de respecter les mesures de distanciation entre élèves et avec le maître, d’éviter d’engorger les TPG et d’offrir des «solutions différenciées, adaptées aux besoins de chacun», explique Guylaine Antille, secrétaire générale adjointe du Département de l’instruction publique.