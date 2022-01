Un festival tente le come-back – Retour aux fondamentaux pour le Cully Jazz

Le Cully Jazz peut-il rêver à la fin de son tunnel? Le festival a été l’un des plus durement touchés par la pandémie. Le premier à subir une annulation en 2020, il ne parvenait à monter qu’une version réduite en 2021. Sa 37e édition, prévue du 1er au 9 avril, annonce donc le grand retour de la manifestation, qui a choisi de présenter une formule classique, avec de nombreux artistes que le public a l’habitude de voir à Cully.

À lire aussi Abo Festival Le Cully Jazz, premier frappé, premier sauvé

Un retour aux habitudes qui n’a pourtant rien de routinier, et une perspective qui fait plaisir, puisque Chucho Valdés, Dee Dee Bridgewater, Popa Chubby, Richard Galliano, Youn Sun Nah Quartet, Paolo Fresu & Lars Danielsson, Anouar Brahem Quartet, Tigran Hamasyan Trio et le très dynamique GoGo Penguin sont annoncés pour 2022. Les billets sont en vente dès ce jeudi sur le site cullyjazz.ch. La programmation du Festival Off sera présentée le 15 février.