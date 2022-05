75e Festival de Cannes – Retour de palmés et séance émotion Ruben Östlund et Cristian Mungiu briguent chacun une deuxième palme pendant que le festival rend hommage à un cinéaste tué en Ukraine. Pascal Gavillet

«Triangle of Sadness» de Ruben Östlund: ne pas se fier aux apparences, ce film est terriblement méchant. DE

Le week-end aura été marqué par le retour de deux palmes. Ruben Östlund et Cristian Mungiu. Pour tout cinéaste primé à Cannes, le rêve, c’est de tenter le doublé. Pour le second, ce n’est pas exclu. Le Roumain Mungiu a été unanimement apprécié et la parabole politique de «R.M.N.», chronique de la xénophobie ordinaire dans un pays que le cinéaste radiographie avec ampleur, a retourné pas mal de festivaliers. Pourtant, on peut émettre des réserves sur le manque d’émotion et d’empathie qu’il peut susciter. Pour Östlund, en revanche, l’affaire semble pliée.