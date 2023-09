Retour de suspension au SLO – Elies Mahmoud: «Cracher sur un adversaire ne me ressemble pas» Exclu pour trois matches le 30 juillet pour avoir craché sur un joueur de Lucerne, l’attaquant lausannois regrette un geste qu’il veut oublier. Dès samedi, pour son grand retour, contre GC. André Boschetti

Elies Mahmoud préfère oublier un geste déplacé qui ne lui ressemble pas. Il a mis à profit sa longue suspension pour parfaire sa condition physique et être désormais prêt à apporter au SLO ce que le club attend de lui. CHRISTIAN BRUN

Elies Mahmoud se souviendra toute sa vie de sa deuxième apparition sous les couleurs du Stade-Lausanne-Ouchy. Introduit par Anthony Braizat à la 80e minute, alors que son équipe est menée 0-1 à la Swissporarena lucernoise, le jeune Français (22 ans), débarqué quelques semaines plus tôt du Havre, égalise dans la foulée d’une magnifique frappe des 18 mètres. Avant de montrer, sur les deux ou trois actions suivantes, quelques facettes d’un talent qui avait contribué, deux mois plus tôt, au retour en Ligue 1 d’un club qui est l’un des plus anciens de l’Hexagone.