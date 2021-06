Mariage pour tous – Retour sur huit années de combat L’origine du projet de loi sur lequel le peuple suisse se prononcera le 26 septembre prochain remonte à 2013. Yannick Van Der Schueren

Une manifestation en faveur du mariage homosexuel à Berne en 2019. La Suisse est parmi les derniers pays d’Europe occidentale à légiférer sur le mariage pour tous. KEYSTONE

Si la loi est acceptée par le peuple en septembre prochain, la Suisse sera parmi les derniers pays d’Europe occidentale à autoriser le mariage homosexuel.

L’origine du projet remonte à une initiative parlementaire déposée en 2013 par la conseillère nationale Kathrin Bertschy (Vert’libéraux/Berne). Elle visait à contrer l’initiative populaire du PDC «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage» visant à une imposition plus équitable des couples mariés. Le texte prévoyait d’inscrire dans la Constitution la définition du mariage comme l’union entre un homme et une femme. Un «détail» qui a provoqué son échec dans les urnes en février 2016.

Les Vert’libéraux veulent le mariage pour tous les couples, quels que soient le genre ou l’orientation sexuelle, la suppression de toute discrimination, notamment fiscale, et l’instauration du partenariat enregistré (pacs), jusqu’alors réservé aux couples du même sexe, pour les hétérosexuels.

Voie ouverte en 2015

Les premiers débats sont lancés en 2015. Les Commissions des affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États donnent leur feu vert à l’initiative, ouvrant ainsi la voie au mariage gay et au pacs pour tout le monde. Reste aux deux Chambres la tâche d’élaborer le texte modifiant la Constitution.

Alors qu’au sein de la population suisse les sondages révèlent une claire approbation du mariage pour tous, les droits des LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres) ne constituent pas une priorité sur le plan politique. En juin 2017, le parlement s’accorde un délai supplémentaire de deux ans pour traiter le dossier.

Les membres du groupe parlementaire des Verts ont porté ces masques aux couleurs LGBT pour célébrer l’adoption du projet de loi sur le mariage pour tous par les deux Chambres en décembre dernier. KEYSTONE

Un pas décisif est franchi trois ans plus tard. En 2020, le Conseil national s’exprime à une nette majorité en faveur du projet visant à accorder les mêmes droits aux couples, qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels.

Outre le mariage entre personnes du même sexe, le projet ficelé par la Commission des affaires juridiques du National inclut l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes (PMA), la naturalisation facilitée du partenaire et l’adoption conjointe.

Le texte a terminé son périple parlementaire le 18 décembre 2020, avec l’approbation finale du parlement. Date à laquelle les opposants au «mariage pour tous» ont lancé leur référendum.

