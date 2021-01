Vie et mort des PME – Retour sur le dynamisme des petites entreprises vaudoises Qu’est-il advenu des 150’000 PME créées depuis 1883, quel est leur avenir? Une étude de «24 heures» offre un regard statistique. Alain Detraz

Les vidéoclubs ont disparu en raison des évolutions technologiques, alors que les barbiers bénéficient d’une mode dont on ignore encore quand elle prendra fin. Getty Images/iStockphoto

Passé d’une économie axée sur l’artisanat et l’agriculture à un tissu dominé par le secteur tertiaire, le canton de Vaud a vu la création de quelque 150’000 entreprises depuis 1883. L’étude «Vie et mort des petites entreprises» publiée par «24 heures» – focalisée sur le tiers de ce nombre composé par les petites entreprises individuelles – montre le dynamisme de l’économie cantonale. Mais elle pointe aussi les difficultés que connaissent ces petits patrons. En effet, seul un cinquième des sociétés atteignent l’âge de 20 ans. Et les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus font peser une dose supplémentaire d’incertitude.