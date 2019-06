Retour vers le futur du Béjart Ballet

«Recommence. Moins haut. Plus vite. Tu es en retard de quatre secondes.» Le regard affûté de Marc Hollogne ne rate rien. Pas un détail, même le plus minime, ne lui échappe. La précision en coulisses est incontournable pour que la magie de son cinéma-théâtre opère sur la scène.

Aux côtés de Gil Roman qui règle les chorégraphies, le scénariste et metteur en scène guide les répétitions du Béjart Ballet Lausanne (BBL) pour la reprise de «Dixit», créé en décembre 2017 au Théâtre de Beaulieu. Un succès pour la compagnie lausannoise dont les danseuses et danseurs ont su s’approprier la technique très particulière mêlant danse, théâtre et cinéma. S’alignant sur des extraits de films d’archives ou sur de nouvelles images tournées avec les protagonistes présents sur scène, «Dixit» permet de faire interagir le passé et le présent.

Tournées il y a vingt-huit ans par Marc Hollogne, certaines images replacent Maurice Béjart au cœur de sa troupe. «Le fait d’entendre sa voix et de le voir chorégraphié me touche, car sa mort m’a fait mal», glisse Elisabet Ros. Élégante soliste pour laquelle Béjart a créé plusieurs rôles importants, notamment dans «Brel et Barbara», avec Gil Roman, elle est une des rares danseuses actuelles à l’avoir connu. «Je retrouve Maurice en Mattia Galiotto qui tient son rôle. Cela me trouble.» Pour le jeune danseur qui n’a pas connu le maestro, l’incarner est un challenge. «J’essaie simplement de faire très précisément ce que je dois faire. Il faut être hyperconcentré pour ne pas rater les moments où je dois intervenir. Quant à l’interprétation, ce qui change vraiment, c’est qu’au théâtre tout doit être petit, chaque geste mesuré, alors qu’en danse on a toujours envie de s’élancer plus haut!»

Film et réalité s’entremêlent

Une fois ancrée dans le corps, une chorégraphie évolue légèrement selon l’interprète. Pourtant, avec le cinéma-danse-théâtre, pas question de changer d’un iota ce qui a été défini. «C’est très différent de ce qu’on fait habituellement, note Elisabet Ros. Il y a moins de liberté d’expression car chaque geste doit être fait à la même hauteur et exactement à la même seconde. En revanche, ce qu’on donne à voir au public est impressionnant. J’apprécie cette expérience.»

Là, une tête de flamant rose sort comiquement de l’écran où il s’ébattait, ici une danseuse se dédouble avec grâce avant de se transformer en danseur. Là, Maurice Béjart dirige avec fermeté, ici Gil Roman lui succède, donnant la mesure, avant d’émerger seul en scène et remarquable d’intensité. Les scènes filmées et réelles s’entremêlent, mettant en doute nos perceptions. «L’idée aurait plu à Maurice, qui adorait le cinéma», souligne Gil Roman, directeur de la compagnie qui a aussi chorégraphié pour «Dixit».

Quant à Marc Hollogne, son espoir est d’attirer l’attention d’un public plus friand de blockbusters que de danse en faisant jaillir le «Sacre du Printemps» de l’écran. «J’aimerais que des spectateurs qui ne connaissent pas la danse ni Maurice Béjart aient envie d’en découvrir plus. Trois Béjart, l’enfant, l’adulte et le sexagénaire cohabitent lors du spectacle. Ils communiquent dans une espèce d’intemporalité symbolisant un monde sans frontières, qu’elles soient générationnelles, religieuses ou sociétales. En fait, «Dixit» est une sorte de carte d’identité mouvante de l’humanisme de Maurice Béjart.»

