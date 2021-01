Canton de Lucerne – Retraité de 83 ans condamné pour deux braquages de banque Un octogénaire a braqué deux banques à Meggen (LU) éponger ses dettes auprès de son épouse. Il écope de deux ans de prison avec sursis.

La Cour criminelle de Lucerne a reconnu l’octogénaire coupable d’actes de brigandage avec extorsion. Keystone

La justice lucernoise condamne un braqueur de banque au profil inhabituel à deux ans de prison avec sursis. Agé de 83 ans, il a sévi à Meggen (LU) dans deux filiales bancaires, en 2012 et en 2017. Le butin servait notamment à éponger ses dettes auprès de son épouse.

Dans son jugement publié vendredi, la Cour criminelle de Lucerne reconnaît l’octogénaire coupable d’actes de brigandage avec extorsion. Elle n’a pas suivi le réquisitoire du procureur qui réclamait trois ans de prison dont un an ferme.

La défense sort, elle, vainqueure de ce procès. En raison de l’âge avancé du prévenu, elle avait demandé le sursis complet et une peine ne dépassant pas un an et demi. Les juges l’ont suivie dans son raisonnement.

Butins de 10’000 et 14’000 francs

Le retraité de nationalité suisse a commis son premier braquage fin 2012, alors qu’il était âgé de 75 ans. Masqué et armé d’un pistolet en plastique, il a réclamé 10’000 francs au guichet de la filiale bancaire, en y déposant un billet contenant ses exigences formulées en italien. Il s’est alors enfui avec ce butin glissé dans un sac en plastique.

Cinq ans plus tard, l’accusé a remis ça. Coiffé d’une cagoule et armé cette fois d’un couteau, il a menacé les employés d’une autre filiale bancaire tout en leur remettant une nouvelle fois ses exigences par écrit en langue italienne. Il voulait s’emparer de «6000 à 7000 francs». Les employés lui ont remis 13’750.

La police a mis la main sur le braqueur de banque dix jours plus tard. Elle a pu saisir environ 10’000 francs.

ATS