Rénovations à Morges – Retravaillé, le Collège de Chanel sera plus vert et plus cher Après avoir été retoqué par le Conseil communal, le projet de rénovation de l’école située juste au-dessus de Beausobre refait surface. Le devis se monte à 24,5 millions de francs. Raphaël Cand

Le Collège de Chanel a grand besoin d’être rénové et la Ville envisage d’investir plus de 24 millions pour le remettre au goût du jour. DR

«Nous construisons pour l’avenir et la majorité de la commission pense qu’il est nécessaire d’approfondir certains éléments pour permettre un choix le plus pérenne possible.» Tel était le constat fait par les membres du Conseil communal responsables d’étudier le projet de rénovation de l’école de Chanel. Ce qui avait poussé en décembre 2020 la Municipalité à retirer cet objet pour le retravailler.

Six mois plus tard, l’Exécutif a déposé un nouveau préavis. Le principal changement concerne l’énergie thermique. Il était à l’origine prévu de préserver le système de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire. «La chaudière à gaz existante a été remplacée très récemment (2014) et son financement n’est pas amorti. La consommation aurait été réduite du fait d’un bâtiment performant en isolation», explique la Municipalité.