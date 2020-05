Déconfinement – Retrouvailles décontractées dans les parcs lausannois Dès samedi 30 mai, les Suisses étaient autorisés à se réunir jusqu’à 30 personnes. Au parc Louis-Bourget et à l’Esplanade de Montbenon, les Lausannois ont préféré passer cette journée en petits comités. Céliane De Luca

A u parc Louis-Bourget , m aillots de bain, lunettes de soleil et huile parfumée au monoï ont retrouvé leur place sur les corps des flâneur s. Jean-Paul Guinnard

Deux bouées licorne et un flamand rose gonflable trônent sur la plage de Vidy, symboles d’une nouvelle étape de déconfinement. Depuis hier, les rassemblements jusqu’à 30 personnes sont autorisés en Suisse. Dans les parcs lausannois, l’assouplissement des mesures de distanciation sociale a été célébré modestement.

Ici, trois enfants s’amusent sur la place de jeu du parc Louis-Bourget. Là, un glacier propose ses parfums à des promeneurs qui s’arrêtent parfois, sans toutefois créer de file d’attente. Pas de foule, donc, mais de nombreuses retrouvailles de petite envergure émaillent la rive du lac.

Maillots de bain, lunettes de soleil et huile parfumée au monoï ont retrouvé leur place sur les corps des flâneurs, cependant aucun masque de protection ne complète leurs panoplies. Une règle tacite semble préciser qu’au sein des groupes, la propagation du virus n’est pas à craindre et les efforts de distanciation sociale consistent donc principalement à ne pas s’éloigner de son cercle.

Oublier l’épreuve du confinement

Abritée sous une imposante tente blanche, Estimée Angélique prépare le repas d’anniversaire de sa sœur. La famille a mis les petits plats dans les grands pour cette première fête depuis de longues semaines. Un détail pourtant rappelle l’étrangeté du festin: Estimée Angélique porte des gants en plastique.

«Nous avons aussi espacé les chaises des invités.» Car elle espère ne pas avoir à revivre l’épreuve du confinement: «C’était traumatisant. Je travaillais en EMS, mais j’ai dû arrêter pour m’occuper de mon fils de 6 ans. Il était turbulent; il croyait que c’était par méchanceté qu’on lui interdisait de sortir.»

À quelques pas de là, dix amis et collègues papotent en partageant une tarte. Lorsqu’on leur demande de quoi ils se réjouissent, l’hilarité les gagne. Au milieu des rires, Débora, 28 ans, répond: «Sortir, aller boire des verres.» Une amie ajoute: «Faire des rencontres!»

Du côté de l’Esplanade de Montbenon, l’herbe offre un tapis moelleux aux groupes et aux couples enlacés. Espacés de plusieurs mètres, les îlots sont rarement composés de plus de cinq personnes. La tranquillité des passants, les conversations discrètes et même la bise printanière contribuent au climat paisible de cet après-midi. Alors que la Suisse se réveille précautionneusement d’une pandémie, les parcs lausannois ont proposé ce samedi des tableaux presque troublants de normalité.