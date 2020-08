Série d’été – Retrouvez en un clic notre série d’été sur les lieux exotiques de Suisse Durant cette période estivale, «24 heures» vous propose une série d’articles pour vous faire découvrir les trésors cachés du canton de Vaud et de la Suisse. Retrouvez la ici en intégralité. La Rédaction

Sur cette montagne à cheval sur les cantons de Lucerne et de Nidwald, on peut goûter aux à-côtés du tourisme de haut standing comme pique-niquer au sommet du plus haut ascenseur d’Europe. À découvrir sans préjugés.

Neuchâtel Tourisme vient de développer une nouvelle carte VTT et e-VTT avec une douzaine de parcours pour tous les goûts. En selle pour «La Sibérie Bike» dans la vallée de La Brévine.

Le surprenant «Mirage Gstaad» fascine par ses magies de lumière intérieures et extérieures. Il ne faut toutefois pas tarder: l’œuvre de l’Américain Doug Aitken quittera Schönried en janvier prochain!

À Sciez, en France voisine, le parc Les Aigles du Léman propose au public d’entrer dans la plus grande volière de rapaces du monde, où ces carnivores ailés volent librement. Ébouriffant.

À l’autre bout du pays, la terre des Giacometti, celle qui a oxygéné Giovanni Segantini, a fait de la création de l’homme une véritable économie touristique sans empiéter sur la nature. Balade.

Célébrée par Rousseau, la presqu’île accessible depuis Cerlier est un havre de paix où l’on flâne à pied ou qu’on arpente à vélo.

La plus grande des îles de Brissago abrite le Jardin botanique du Tessin, où se côtoient des essences venues des quatre coins du monde.

Comme le Yellowstone ou les Galápagos, cette biosphère lucernoise porte le label de l’Unesco. Un bel exemple où l’homme et la nature y trouvent leur compte.

Inaugurée à huis clos en plein semi-confinement, la nouvelle installation du Zoo de Zurich est enfin ouverte au public. L’illusion est presque totale.