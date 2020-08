Série d’été – Retrouvez en un clic notre série d’été sur les lieux exotiques vaudois Durant cette période estivale, «24Heures» vous propose une série d’articles pour vous faire découvrir les trésors cachés du canton de Vaud et de la Suisse. Retrouvez la ici en intégralité. 24 Heures

Pierre Fonjallaz cultive ses vignes en biodynamie à Lavaux depuis 2012. Il cohabite avec une faune et une flore dont il observe les cycles avec respect et beaucoup de tendresse.

Organisés tout l’été sur les hauts de Lutry, les Cobalt Kid’s Camps font la joie des scouts modernes de 7 à 16 ans en leur apprenant débrouillardise et solidarité.

Les forêts et les bosquets de la région de La Praz-Juriens recèlent d’étranges pierres, objets de rituels séculaires. Joëlle Chautems nous plonge dans l’énergie de la nature. Les elfes, les fées et les lutins ne sont pas loin.

Grâce à Yvonne Jollien, le site médiéval de Tiébagette pourrait nous en apprendre beaucoup sur nos ancêtres de moyenne montagne. Une équipe de l’UNIL planche sur la question. En plus il fait bon s’y balader!

Fernand Pasquier emmène dans des prés non pâturés du Pays-d’Enhaut écouter et contempler des espèces qui se raréfient.

Marcher sans lumière dans la nature est une expérience inouïe. Nous l’avons tentée avec Stefan Ansermet, auteur d’un ouvrage dédié à cette pratique.

La région de Villars développe une offre qui, bien qu’encore timide, confirme l’e-VTT comme le moyen d’apprivoiser les cimes autrefois réservées aux bons sportifs.

Lors du trajet en train et au musée de Chaulin, l’immersion dans le passé est totale. Des scènes de vie d’antan sont aussi reconstituées.

L’eau, le feu et le métal: dans la Cité du Fer, l’histoire industrielle est encore vivante. Mais dans ses grottes et sur ses monts, la nature et le monde animal montrent aussi leurs beautés.

Neuchâtel Tourisme vient de développer une nouvelle carte VTT et e-VTT avec une douzaine de parcours pour tous les goûts. En selle pour «La Sibérie Bike» dans la vallée de La Brévine.

Du Tunnel au Vallon en passant par le Théâtre 2.21 et le poste de police de Saint-Martin, partout le sauvage se manifeste à qui veut bien prêter l’œil et l’oreille.

Du tilleul de Fiez au sapin gogant de Romairon, on part à la rencontre des arbres remarquables de la région avec une experte en sylviculture.

Pas facile de dénicher l’endroit parfait pour un repas convivial en pleine nature. Le mobilier, l’accès, le lieu, les aménagements, tous ces critères ont guidé notre quête. Reportage.

Geneviève et Nicolas Dik, couple de conteurs vaudois, nous emmènent sur le plateau du Larzey pas loin des Mosses, là où, comme dans les histoires ancestrales, la nature est reine.

Le district offre autant de balades qu’il a de facettes. De l’ancienne chocolaterie de Chavannes au château de Renens en passant par l’ex-empire du bas en nylon, la preuve par l’exemple.

Le chansonnier vaudois a dépeint le cours d’eau avec justesse et malice. Presque septante ans après, ses abords offrent encore de beaux dépaysements.

À découvrir depuis les rives ou en voguant sur les eaux, les sept îles du lac recèlent une pléiade d’histoires. Si certaines se laissent arpenter, d’autres conservent leurs secrets.

Près de chez elle, au Sentier, Myriam Matouschek propose de partir à la découverte de plantes médicinales et comestibles,puis de préparer un repas avec la récolte

Pendant des siècles, la terrible route du col a servi d’artère entre la Gruyère et la Riviera. Grimpons-y comme à l’époque, à la recherche des anciens chemins et du voyageur Lord Byron.

Confiné dans son musée, Sherlock Holmes n’y aurait trouvé aucune trace de malfaisance: les enfants qui séjournent dans la ferme à loisirs de Cremin se lient d’amitié avec les animaux domestiques. Et ceux-ci le leur rendent bien.