Matériaux de construction – Réutiliser plutôt que recycler Le réemploi d’éléments existants permet de réduire l’énorme impact que la construction a sur le climat. Nombre de bourses en permettent l’échange. Tour d’horizon. Patrizia Rodio

Pose d’une passerelle métallique réutilisée après avoir transité par une des nombreuses bourses aux matériaux qui sont actives en Suisse. DR

En Suisse, on aime claironner à la face du monde que nous sommes les champions du recyclage – en omettant de préciser que nous affichons également le plus gros volume de déchets par habitant. Certes, nous recyclons beaucoup et de tout, fer-blanc, verre, alu, piles, PET, compost, textiles et appareils électriques, mais réutilisons-nous les matériaux tels qu’ils sont quand c’est possible?