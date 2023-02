Animation insolite à Genève – Réveiller son instinct viking en lançant des haches Le premier (et unique) centre de lancer de hache genevois fête son premier anniversaire. Aperçu d’une activité étonnante en plein essor. Henri Neerman - Texte Georges Cabrera - Vidéo

Yorick, l’animateur du centre, vous explique toute la marche à suivre pour planter votre hache comme un vrai barbare. VIDÉO GEORGES CABRERA

Tapi dans une petite arcade en plein cœur des Eaux-Vives, juste à côté de l’arrêt du tram Terrassière, se niche le seul centre genevois dédié à une activité pour le moins singulière: le lancer de hache. Axvetik, qui a fêté son premier anniversaire le 22 janvier, a été récemment mandaté par la Ville pour s’occuper de la partie sportive de l’espace «La Banquise» sur le quai Gustave-Ador. L’occasion de faire le point sur cette activité, étonnante au premier abord, mais qui séduit de plus en plus.

Même si Axvetik est le seul à Genève, les lieux proposant de lancer des haches poussent comme des champignons. Rien qu’en Suisse romande, six existent à l’heure actuelle. Le plus ancien, Axe Throwing Riviera à Vevey, remonte à 2017. Les autres ont ouvert entre 2020 et 2022. Très populaire au Canada et aux États-Unis, la discipline trouve sans surprise son origine dans les compétitions de bûcherons. Aujourd’hui, la World Axe Throwing League, créée en 2017, compte près de 4500 membres, la plupart nord-américains.

Axvetik

Thomas (derrière) et Yorick (devant) posent avec 4 des 5 modèles de hache proposés. LAURENT GUIRAUD

Quelle est la genèse de l’établissement genevois? Thomas Brodbeck, son gérant et fondateur, explique: «Je viens du milieu de la banque à la base, j’y ai travaillé dix ans. Juste avant le début du Covid, j’ai démissionné car j’avais besoin de faire une pause: pas le meilleur timing, je vous l’accorde, plaisante-t-il. Finalement, j’ai eu envie de monter un projet et puisque j’avais essayé et adoré cette activité à Lyon il y a quatre ans, je me suis lancé.»

Après des débuts un chouïa difficiles, ouverture pendant la période Covid oblige, l’établissement accueille désormais régulièrement tous types de clientèles, ce dont il se félicite. «Nous avons même accueilli une dame de 80 ans il n’y a pas longtemps. Elle a d’ailleurs réussi à planter la hache avec brio: c’est vraiment à la portée de tout le monde!» se réjouit le gérant.

Par exemple, pendant que nous discutions avec lui, nous avons vu un couple et un groupe réuni pour une sortie d’entreprise s’affairer au lancer, avec plus ou moins de succès, mais un engagement certain.

Pas besoin de force

«Il s’agit avant tout d’un mouvement technique. Il n’y a vraiment pas besoin d’avoir beaucoup de force. On remarque que souvent les femmes réussissent mieux que les hommes, d’ailleurs, remarque-t-il. Elles y vont moins à la force brute.» Le lancer varie cependant en fonction du type de hache. Le centre en propose 5 modèles, chacun avec ses subtilités. Certains étant tout de même plus faciles d’accès que d’autres.

Tout est dans le mouvement du bras: «Bien garder la hache à 90°, penser à son ex-belle-mère, et le tour est joué.» LAURENT GUIRAUD

Puisque nous étions sur place, nous n’avions évidemment pas d’autre choix que de s’y essayer. C’est avec un enthousiasme à toute épreuve que Yorick, animateur et encadreur haut en couleur du centre, nous explique les rudiments du maniement de cet outil et arme millénaire.

Suite à une brève explication des bases du mouvement nécessaires pour faire mouche en toute sécurité vient le moment du lancer. Après deux essais infructueux, réaliser son premier planté dans une des six cibles dont dispose le centre est particulièrement satisfaisant.

«Il a quand même fallu convaincre la Ville de nous laisser ouvrir un endroit qui propose à la fois des bières et des haches.» Thomas Brodbeck, gérant et fondateur de Axvetik

Une fois les bases maîtrisées, libre au lanceur de s’essayer aux autres modèles, même si un certain ordre est recommandé. Mis à part le classique, nous avons également essayé le modèle «Smith & Wesson», plus petit et plus facile à planter, sa lame étant aiguisée sur tout le pourtour.

Pour finir, le lieu propose également d’accompagner votre session de rafraîchissements, dont des bières, à consommer avec modération évidemment. «Il a quand même fallu convaincre la Ville de nous laisser ouvrir un endroit qui propose à la fois des bières et des haches, s’amuse Thomas Brodbeck. Cependant, nous n’avons jamais eu de problème à ce niveau-là et tout se passe toujours très bien. Nous sommes évidemment attentifs et, dans tous les cas, les gens font toujours bien attention.»

Georges Cabrera est journaliste vidéo.

