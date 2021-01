Afrique – Réveillon sanglant en RD-Congo: 25 civils tués dans une attaque Une attaque attribuée aux rebelles ougandais, membres des Forces démocratiques alliées, a fait plus de 25 morts jeudi à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo.

«On avait alerté nos forces qu’il y a eu passage des ADF de l’est vers le nord-est d’Eringeti. Elles n’ont pas réagi rapidement», a déploré l’administrateur du territoire de Beni. (Photo prétexte) AFP

Au moins vingt-cinq civils ont été tués jeudi dans la région troublée de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux membres du groupe armé d’origine ougandaise Forces démocratiques alliées (ADF), a-t-on appris vendredi de sources locales.

«Hier (jeudi), on a constaté le passage de l’ennemi ADF. C’est en les poursuivant que l’armée a retrouvé au moins 25 corps de civils tués, surpris dans leurs champs le jour du réveillon de nouvel an», a déclaré à l’AFP Donat Kibuana, administrateur du territoire de Beni.

«Des gens se sont rendus dans leurs champs pour préparer le réveillon de nouvel an, les ADF les ont récupérés l’un après l’autre. Le bilan est d’au moins trente morts», a de son côté déclaré Bravo Mohindo Vukulu, président du réseau d’organisations de la société civile de Tingwe, lieu du massacre situé à 8 km d’Eringeti-centre.

«On avait alerté nos forces»

«On avait alerté nos forces qu’il y a eu passage des ADF de l’est vers le nord-est d’Eringeti. Elles n’ont pas réagi rapidement», a déploré M. Mohindo Vukulu.

Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais installés dans l’Est de la RDC depuis 1995. Ils n’attaquent plus l’Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafics dans la forêt dense autour de Beni, où ils se sont installés.

Il s’agit du groupe armé le plus meurtrier (plus de 800 morts en un an) parmi les dizaines qui sont encore en activité dans les deux provinces du Kivu.

Depuis avril 2019, plusieurs de leurs attaques ont été revendiquées par «l’État islamique – Afrique centrale». Les ADF de leur côté n’ont jamais revendiqué aucune action.

AFP