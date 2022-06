Révélations sur l’affrontement entre Hells Angels et Bandidos

Les quatre protagonistes de la fusillade entre motards Bandidos et Hells Angels avaient rendez-vous ce mercredi au Ministère public. Une audience de confrontation qui permet de mieux comprendre le contexte et le déroulement des faits survenus à la fin du mois de mai à l’Épi Doré, un café de la rue de l’École-de-Médecine. Révélations sur cette audience entre les quatre motards détenus.

Le 22 mai, la caméra du café a filmé deux Hells Angels qui entrent dans le bistrot. L’un d’eux, que nous appelons Jacques, reçoit un coup de spray au poivre d’un Bandido. Il recule en se frottant les yeux avant de fondre sur un autre Bandido, qui sort son arme et tire. Une balle touche l’entrejambe de Jacques. Le second Hells, visé par un tir, lui vient en aide et tire aussi plusieurs coups. Sans faire de blessé.