Destin hors norme – Revenu de tout, Philippe Guignard joue le match de sa vie Philippe Guignard a tout vécu dans son existence chahutée: le succès, la gloire, les honneurs avant la chute et la faillite. Rattrapé par la dépression, l’ancien boss du Lausanne-Sport évoque sa renaissance et une passion qui ne l’a jamais abandonné. Nicolas Jacquier

Bien que sollicité, Philippe Guignard ne veut pas revenir dans le football, car dit-il, «il ne faut jamais remettre des souliers mouillés.» YVAIN GENEVAY

L’homme attablé qui nous fait face devant un expresso s’est levé à 2 h 45 du matin: «Je dors quatre heures par nuit au maximum. Après, je ne sais plus quoi rêver…». Dans sa nouvelle enseigne qui ne désemplit pas, il nous présente sa dernière création, sobrement baptisée «Le petit Moléson» en référence au sommet culminant des Préalpes fribourgeoises voisines. On goûte. De quoi tomber à la renverse. Tomber, Philippe Guignard (59 ans) sait ce que c’est. Normalement, il ne devrait plus être là pour témoigner d’un destin cabossé. «Je suis un survivant. Avec ce que j’ai dû endurer, je suis déjà mort plusieurs fois.»