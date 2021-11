CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Revers 10 x 2 places offertes pour la représentation du vendredi 10 décembre 2021 à 20h, à la salle de spectacles du Vortex-UNIL.

Revers Paule Sardou

La justice est indispensable dans un État de droit. Mais elle est souvent un espace de combat, un endroit où la rigidité du droit l’emportent sur l’humain. C’est une grosse machine qui peut broyer. Pour l’avocat, il n’est qu’une seule passion: défendre. Mais comment traverse-t-il cela?

Cette création est un conte poétique, celui d’un homme, avocat, qui n’arrive plus à exercer son métier. Il regarde la société et ses rouages avec une sensibilité nouvelle et questionne sa propre place dans le monde.

Une auto-fiction entre danse et théâtre de Patrick Mangold et Stéphanie Lemonnier

