Un grand audit pour sauver les façades

Pendant ce temps, le chantier de restauration de la cathédrale se poursuit avec une première phase de travaux prévue pour s'achever en 2024. Celle-ci touchera la tour du transept sud et, surtout, s’attachera à protéger les façades de l'édifice, rongées par les eaux de ruissellement. Pour pallier ce problème, un grand audit se déroulera tout au long de cette année et débouchera sur l’organisation d’un colloque international début 2021. Président de la commission technique de la cathédrale, Yves Golay-Fleurdelys explique que tout l’enjeu sera de faire en sorte que l’eau tombe à pic sur le sol depuis les toits, au lieu de ruisseler à la surface des murs en molasse – le tout en en altérant le moins possible la façade. «Le colloque se tiendra en public, afin qu’il y a ait une véritable compréhension de ce qui va être réalisé.» Une seconde phase de travaux, entre 2024 et 2029, s’attaquera ensuite à la tour du transept nord, au chœur et à la tour inachevée, et signera la fin de la restauration de la cathédrale.