Sans aucun doute, le financement du régime de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) représente un fardeau pour l’État social. D’ailleurs, le régime de l’AVS englobe la majorité des dépenses de sécurité sociale. Avec la crise mondiale du Covid-19, il y a des défis à relever, en Suisse comme du reste dans les pays de l’Union européenne: comment trouver les moyens d’assurer un équilibre financier des régimes de retraite dans l’avenir et garantir les prestations?

Face à ces enjeux, le Conseil fédéral propose des mesures au niveau des dépenses, comme la hausse de l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes, et une augmentation des recettes, avec un relèvement de la TVA. Tandis que de son côté la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États propose en outre qu’un départ flexible à la retraite ne soit possible qu’à partir de 63 ans – au lieu de 62 ans – pour les femmes également.

«Les régimes de retraite ne sont pas créés pour lutter contre les crises financières.»

D’emblée, nous devons rappeler qu’il y a des travailleurs qui paient leurs cotisations pour avoir un revenu décent lorsqu’ils seront à la retraite, tel qu’ils l’ont quand ils sont sur le marché du travail. D’ailleurs, les régimes de retraite ne sont pas créés pour lutter contre les crises financières, de quelque type qu’elles soient. Leur but est de garantir une vie décente aux prochains retraités.

Afin de répliquer, ou plutôt de ne pas répliquer aux propositions ci-dessus, je considère qu’il est plus raisonnable d’opter pour une nouvelle pratique, à savoir de traiter chaque demande de retraite anticipée ou ordinaire au cas par cas, en tenant compte bien sûr de l’âge légal de départ à la retraite afin d’éviter un déni de justice.

Traiter les demandes de retraite au cas par cas permet de tenir compte des acquis socioéconomiques, à savoir la santé de la personne, sa situation familiale et ses conditions de vie, l’allongement de l’espérance de vie (hommes et femmes), les conditions économiques, etc. Ainsi, la personne en bonne santé qui le souhaite peut rester sur le marché du travail et, en conséquence, continuera de cotiser plus longtemps.

Objectifs atteignables

Ce faisant, une solidarité spontanée non contraignante s’installera entre ceux qui souhaitent continuer de travailler et ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, qui peuvent ainsi partir à la retraite plus tôt. Le double objectif d’atteindre l’équilibre financier et d’assurer un revenu décent à toutes les personnes à la retraite peut donc être atteint grâce à cette nouvelle pratique au cas par cas du traitement des demandes de retraite.

Par conséquent, il y aura également une répartition égalitaire des revenus entre les générations (jeunes et retraités) et les régimes de retraite deviendront un facteur de cohésion sociale.