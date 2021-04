En 1965, dans un contexte de forte croissance démographique, la Municipalité de Lausanne engage une étude vaste et ambitieuse sur la construction scolaire. Mieux connu sous le nom de CROCS, pour signifier Centre de rationalisation et d’organisation des constructions scolaires, le programme est porté par un changement de paradigme radical. C’est dans l’air du temps: il ne s’agit plus simplement de satisfaire les données quantitatives du problème, mais de l’aborder dans toute sa complexité, en prenant en compte simultanément des thèmes aussi divers que les enjeux de la pédagogie moderne ou ceux des techniques de construction.

Les objectifs sont résumés dans un slogan bien connu: il faut «construire mieux, plus vite et moins cher» pour répondre aux besoins pressants d’une société en pleine évolution. Les mots-clés sont rationalisation et production en série.

On innove alors avec une méthode de construction métallique nouvelle, qui fait appel aux notions de coordination modulaire et d’industrialisation du bâtiment, gage de flexibilité et facilité d’adaptation aux usages futurs. Les architectes s’inspirent des expériences anglo-saxonnes pour imaginer un système léger et simple à monter, un jeu de construction métallique composé de pièces dont les dimensions sont standardisées.

«La valeur de témoignage du programme est incontestable au regard de l’histoire de l’industrialisation du bâtiment, voire de l’histoire de l’architecture contemporaine tout court.»

Le bilan de l’opération est formidable avec une trentaine d’écoles réalisées non seulement à Lausanne, puis dans plusieurs villes en Suisse romande, pour dépasser enfin le Röstigraben – un fait rare et remarquable. Avec le programme CROCS, reconnu comme une réussite bien au-delà des frontières suisses, le canton de Vaud et Lausanne en particulier affirment leur statut de véritable ville laboratoire en matière de construction scolaire industrialisée dans les années 1960. En effet, soulignons-le, le CROCS est une première en Suisse par son envergure et son efficacité!

La valeur de témoignage du programme est incontestable au regard de l’histoire de l’industrialisation du bâtiment, voire de l’histoire de l’architecture contemporaine tout court. Les raisons socio-économiques du programme, aussi bien que l’intelligence constructive de ses multiples matérialisations, font des écoles CROCS une opération pionnière, qu’il serait heureux de mettre en valeur.

Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, la construction modulaire revient sur le devant de la scène dans sa version contemporaine, c’est-à-dire avec les valeurs écologiques dont nous nous réclamons aujourd’hui. À l’heure où le canton de Vaud lance une série de concours d’architecture pour «un système constructif en bois plus rationnel, novateur et économique», on observe une redécouverte des réflexions sur la construction scolaire en série des années 1960.

Reconsidération nécessaire

Saluons cette belle initiative. Souhaitons aussi que les derniers témoignages de la production CROCS soient reconsidérés à leur juste valeur. La restauration respectueuse des quelques écoles qui ont survécu à la vague effrénée de rénovations lourdes de ces dernières années serait le signe d’une reconnaissance patrimoniale tardive mais pleinement justifiée.

«Serons-nous capables dorénavant de concilier la qualité avec la quantité? Serons-nous capables de concilier les vertus de notre fédéralisme avec les impératifs de l’intérêt collectif?» s’interrogeait-on en 1965. Ce sont des questions qui restent d’une brûlante actualité dans le débat architectural d’aujourd’hui.

Giulia Marino Afficher plus Architecte et chercheuse, EPFL

