Cyclisme – Revivez les cinq dernières arrivées d’étape du Tour de France en Suisse Depuis l’an 2000, le Tour de France s’est déjà arrêté à cinq reprises en Suisse. Petit retour dans l’histoire, en images et en vidéos. Renaud Tschoumy

Le Tour de France s’arrêtera en Suisse pour la sixième fois en ce XXIe siècle. AFP

Six ans après les deux arrivées à Berne et à Finhaut-Émosson, le Tour de France fera donc à nouveau étape en Suisse. Ce samedi avec une arrivée à Lausanne, dimanche avec un départ d’Aigle. Depuis l’après-guerre, il y a eu en tout 15 villes étapes suisses, pour un total de 17 départs et 19 arrivées.

Répertorier chacun de ces souvenirs aurait été trop exhaustif. On se contentera donc des cinq arrivées d’étape vécues dans notre pays depuis le début du XXIe siècle, soit depuis l’an 2000. Retour en images et en vidéos, de la plus récente à la plus ancienne.

Tour de France 2016, 17e étape, Berne (BE) – Finhaut-Émosson (VS)

Vainqueur de l’étape: Ilnur Zakarin (Russie)

Maillot jaune: Christopher Froome (Grande-Bretagne)

Ilnur Zakarin s’était imposé en solitaire au barrage de Finhaut-Émosson, le mercredi 20 juillet 2016. AFP

C’est un Russe, en l’occurrence Ilnur Zakarin, qui s’impose au barrage de Finhaut-Émosson le 20 juillet 2016, et qui est donc à ce titre le dernier vainqueur d’étape du Tour de France sur sol suisse. Mais, plus que le nom du vainqueur du jour, on retiendra le côté spectaculaire de cette étape, restée dans la mémoire de pas mal de coureurs… tout comme l’évacuation dans les entrailles de la montagne, à travers le tunnel du chantier de Nant-de-Drance. Maillot jaune avant l’étape, Froome contrôle la course pour se diriger vers sa troisième victoire finale.

Tour de France 2016, 16e étape, Moirans-en-Montagne – Berne (BE)

Vainqueur de l’étape: Peter Sagan

Maillot jaune: Christopher Froome (Grande-Bretagne)

Vêtu du maillot vert, Peter Sagan avait battu d’un souffle Alexander Kristoff (à dr.) et John Degenkolb (à g.) au sprint à Berne, le lundi 18 juillet 2016. AFP

Dans la capitale suisse, en ce 18 juillet 2016, on espérait secrètement que l’enfant du pays, Fabian Cancellara, réussirait un coup. Et on l’a vu le tenter, ce coup, dans le superbe final bernois. Mais il n’a pas réussi à échapper à ses adversaires, et c’est donc par un sprint que cette étape s’est conclue. Le maillot vert Peter Sagan a réussi à devancer d’un rien le Norvégien Alexander Kristoff. Maillot jaune ce jour-là, Froome le restera jusqu’à la fin.

Tour de France 2012, 8e étape, Belfort – Porrentruy (JU)

Vainqueur de l’étape: Thibaut Pinot (France)

Maillot jaune: Bradley Wiggins (Grande-Bretagne)

Thibaut Pinot s’était imposé en solitaire à Porrentruy, le dimanche 8 juillet 2012. AFP

Maillot jaune pendant la première semaine du Tour, Fabian Cancellara perd sa tunique – au profit du Britannique Bradley Wiggins – à la Planche des Belles-Filles, à la veille de l’arrivée jurassienne de ce Tour. En Ajoie, c’est Thibaut Pinot qui réalise un coup de force et qui s’impose en solitaire à Porrentruy, sous les encouragements spectaculaires de Marc Madiot durant les derniers kilomètres (voir la vidéo ci-dessous). Wiggins réussira à garder son bien jusqu’aux Champs-Élysées.

Tour de France 2009, 15e étape, Pontarlier – Verbier (VS)

Vainqueur de l’étape: Alberto Contador (Espagne)

Maillot jaune: Alberto Contador (Espagne)

Alberto Contador avait réussi à lâcher Lance Amrstrong et fait coup double à Verbier: il avait remporté l’étape en solitaire et s’était emparé du maillot jaune, le dimanche 19 juillet 2009. AFP

L’Espagnol Alberto Contador fait coup double ce jour-là dans la montée de Verbier. Il attaque à un peu plus de 5 kilomètres de l’arrivée et réussit à lâcher ses compagnons d’échappée, entre autres Lance Armstrong et les frères Schleck. Il franchit la ligne d’arrivée en solitaire et s’empare du même coup du maillot jaune, qu’il ravit à l’Italien Rinaldo Nocentini. Contador conservera sa tunique jusqu’à Paris.

Tour de France 2000, 17e étape, Évian-les-Bains – Lausanne

Vainqueur de l’étape: Erik Dekker (Pays-Bas)

Maillot jaune: Lance Armstrong (États-Unis)

Le Néerlandais Erik Dekker avait précédé le maillot vert Erik Zabel sur la ligne d’arrivée lausannoise, le mercredi 19 juillet 2000. AFP

Cette année-là, Lausanne reçoit sa cinquième arrivée d’étape du Tour d’après-guerre. Le peloton est parti juste en face, d’Evian-les-Bains, de l’autre côté du lac Léman. Sur la ligne d’arrivée, le Néerlandais Erik Dekker signe un gros coup en battant au sprint l’Allemand Erik Zabel (maillot vert). Une victoire qui le marquera à vie.

