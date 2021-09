Trente ans après la lutte d’Ollon - Révolte citoyenne, mode d’emploi

C’était il y a trente-deux ans et pas si loin finalement. Dans le froid mordant de décembre, de braves citoyens s’étaient réunis à l’aurore pour défendre leur montagne boisée. Parmi eux, des grands-mères, des grands-pères, des gens d’entre deux âges, des Suisses, des étrangers et même des enfants. Bref, la population d’Ollon.

Ces événements de 1989, où la Cédra (aujourd’hui Nagra) finit par battre en retraite, ont probablement constitué le point de bascule d’une lutte de quatorze ans contre l’enfouissement de déchets radioactifs. Le Conseil d’État de l’époque avait très mal pris cette effusion d’arrogance, puis s’était radouci, plus tard, voyant que le projet ne se ferait jamais.

Le combat pour la sauvegarde de cet environnement a été jugé égoïste. Pourtant, à lire le livre de Michel Renaud, politicien et fer de lance de la bataille, on comprend que cette guerre était beaucoup plus large, coordonnée avec les autres sites retenus, en Suisse alémanique et aux Grisons. Trente ans plus tard, il n’y a d’ailleurs toujours pas en Suisse de dépôt non surveillé pour les déchets nucléaires.

Les «émeutiers» d’Ollon, comme ils avaient été désignés, rappellent un peu les zadistes de 2021. Un peu seulement, car l’ancien mouvement, malgré ses grandes colères, avait des atours plus institutionnels. C’était la Commune et sa population contre le Canton et la Confédération.

La ZAD du Mormont, opposée à l’extension de la carrière de Holcim, a été incarnée par différents groupements écologistes, dans une quête plus globale de conscientisation sociale et écologique. Autre nuance de taille: ils ont perdu leur bataille.

Toutes ces manifestations, il faut bien le dire, n’ont, pour l’heure, résolu aucun problème. La lancinante question des déchets radioactifs demeure entière. L’extraction du gravier n’est pas près de s’arrêter. On pourrait ainsi, avec la distance, se gausser de ces luttes aux allures romantiques.

Ce serait une erreur. Car elles contribuent à sensibiliser les acteurs politiques et la population. Les zadistes ont d’ailleurs favorisé la création d’une initiative des Verts pour sauver le Mormont, qui reste dès lors dans l’agenda. La fameuse «désobéissance civile» a ceci de bon qu’elle marque les esprits et finit, malgré tout, par faire avancer les causes.

