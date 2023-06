Grand Conseil vaudois – Revu et corrigé, le concept de l’école durable revient de loin Après un premier échec cuisant, le projet a finalement été accepté. Il aura fallu s’y prendre à deux fois. Explications. Simone Honegger

Une enseignante d’Aubonne donne un cours de mathématiques en forêt à une classe de 4P. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Cette fois, c’est la bonne. Le Grand Conseil a accepté ce mardi de soutenir une école plus durable. Le texte, qui exigeait une majorité absolue, a obtenu 122 voix pour, 2 contre et 5 abstentions. Le projet veut sensibiliser les élèves aux défis climatiques par différentes mesures: projets pédagogiques, journées et semaines spéciales, accompagnements des enseignants, ou encore en analysant des filières de formation en regard de la transition énergétique.