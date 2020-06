Dilemme politique tranché – Reynard choisit le Valais plutôt que la coprésidence du PS Le conseiller national lâche le ticket qu’il formait avec la Zurichoise Priska Seiler Graf. Il veut entrer au Conseil d’État valaisan l’an prochain. Patrick Monay

Mathias Reynard ne briguera pas la tête du PS suisse. Il se lance dans la course pour le Conseil d’Etat valaisan. KEYSTONE

Il ne tentera pas de remplacer Christian Levrat à la tête du Parti socialiste suisse, mais bien Esther Waeber-Kalbermatten au Conseil d’État valaisan. Le très populaire conseiller national met fin au suspense ce lundi dans deux interviews accordées au «Nouvelliste» et au «Walliser Bote». Une opération coordonnée et en deux langues, pour s’adresser à l’ensemble de l’électorat valaisan. L’enseignant de 32 ans, qui avait fait un carton lors des élections fédérales l’automne dernier, l’affirme haut et fort: «Mon cœur et mes tripes sont ici».