Conférence à Lausanne – Reza photographie quand les feux de l’actualité s’éteignent Le grand photoreporter et philanthrope engagé sera le 12 avril dans la capitale vaudoise pour parler de son travail, en soutien à son pays d’origine, l’Iran. Stéphanie Arboit

Reza Deghati devant deux de ses photos iconiques. «Ce garçon avec sa fleur est devenu la figure emblématique de l'association humanitaire AINA, que j'ai fondée en 2001 dans un Afghanistan alors libéré des Talibans.» Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

Ils sont peu nombreux dans l’histoire à être reconnaissables à leur seul prénom. Reza fait partie de ceux-ci, non seulement photographe (qui a obtenu un World Press Photo), mais également humanitaire engagé. Il l’a été pour l’Unicef ou le CICR et par le biais de ses propres initiatives et de sa fondation, Reza Visual Academy. À travers cette dernière, il forme de nombreuses femmes et jeunes photographes locaux issus de communautés vulnérables, dans le monde entier et en particulier dans les camps de réfugiés, afin que leur histoire soit racontée par eux-mêmes plutôt que des étrangers. Des enfants du Kurdistan irakien, formés par Reza, ont ainsi exposé certains de leurs portraits aux côtés des images de l’artiste, le long des berges de la Seine à Paris en 2015, dans le panorama géant «A Dream of Humanity».