Galerie – Ribordy Thétaz fermera à la fin du mois Deux ans après avoir investi un espace de 350 m2 aux Pâquis, la galerie genevoise, qui n’a pas trouvé son public, met la clé sous la porte. Andrea Machalova

Laetitia Thétaz et Stéphane Ribordy à l’ouverture de la galerie en 2019. Maurane Di Matteo.

Ils avaient prévu de terminer sur une note positive, avec une exposition collective rendant hommage aux artistes qu’ils défendent. Le Covid en a décidé autrement. Deux ans après avoir investi un nouvel espace au cœur des Pâquis, un ancien garage situé rue de Monthoux, la galerie Ribordy Thétaz fermera ses portes à la fin du mois. «On préfère arrêter maintenant plutôt que d’entrer dans une programmation revue à la baisse et qui ne correspond pas à ce qu’on voulait faire», commente Stéphane Ribordy, codirecteur des lieux.

En termes de ventes, l’année 2020 n’a pourtant pas été si «terrible», assure-t-il. Ce qui pousse le galeriste genevois à prendre cette lourde décision aujourd’hui, c’est l’inadéquation de son business model avec la réalité du marché de l’art actuel. «Pour une galerie de notre taille, avec des charges fixes élevées et défendant des artistes émergents ou en milieu de carrière, sans faire de second marché, à Genève, c’est très compliqué», ajoute-t-il. D’autant plus qu’en période de crise – et l’année dernière l’a prouvé – les collectionneurs ont tendance à se rabattre sur des valeurs sûres, soit des artistes déjà établis et disposant d’une cote. «J’en ai discuté avec des homologues, des œuvres comprises entre 5000 et 15’000 francs se sont très mal vendues l’an passé. Pour les jeunes artistes, la situation est critique.»

Ce n’est qu’un au revoir

Cela dit, Stéphane Ribordy, qui a ouvert sa première galerie au boulevard d’Yvoy en 2010 avant de s’associer avec Laetitia Thétaz, n’a pas dit son dernier mot. Il prévoit en effet de rouvrir une nouvelle galerie, plus modeste cette fois-ci, plus tard dans l’année avec des expositions ponctuelles. Quant à son associée, Laetitia, elle préfère se laisser un peu de temps avant de se prononcer. «Depuis 2016, la scène genevoise souffre. Le Covid a servi de catalyseur, mais il y aura de la place pour de nouveaux formats et des propositions plus alternatives», conclut-elle, confiante.