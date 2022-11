Sorties cinéma – Ricaner avec Isabelle Adjani ou s’extasier avec Jean-Claude Carrière Toiles de génie ou de petit maître, les films accrochent cette semaine. Et pas qu’avec «Mascarade» et «Goya». Cécile Lecoultre Florence Millioud Henriques Pascal Gavillet

Marine Vacth, parfaite en vamp cupide et tendre. PATHÉ FILMS DR PATHE

«Mascarade», le Grand-Guignol selon Nicolas Bedos

Après une récréation avec les espions d’opérette d’«OSS 117», Nicolas Bedos revient planquer dans les coulisses des riches et célèbres. L’auteur y épingle les créatures embourgeoisées qui déjà embaumaient d’un parfum funèbre «M. et Mme Adelman» et «La Belle Époque». Son dernier film, «Mascarade», tel un atlas de bêtes humaines recueillies dans les hautes sphères oisives de la planète, promet un safari aux trophées exotiques.

«J’avais envie de parler des gens qui ont de l’argent et qui, néanmoins, se débattent de façon pathétique dans des vies inachevées.» Nicolas Bedos, réalisateur

Romancier raté de son propre aveu, Nicolas Bedos adore se repasser les films de sa vie. Et écrire ce qu’elle aurait pu être. Redoutable bretteur de salon, descendant d’intellectuels racés, l’entomologiste du bon et mauvais goût connaît cette faune dans ses moindres placards. Pour l’avoir pratiquée, le Parisien en sait les usages, il la moque et la flatte dans le même geste.

Nicolas Bedos et Isabelle Adjani. PATHÉ FILMS Pathé/DR

Et s’il ne pardonne rien à ces privilégiés, l’enfant gâté partage avec eux une tristesse insondable, celle de souffrir d’une constante insatisfaction. «J’avais envie de parler de ce monde des gens qui ont de l’argent et qui, néanmoins, se débattent de façon désespérée et pathétique dans des vies inachevées», confiait le réalisateur au Festival de Cannes.

Dans ce zoo reconstitué à Nice en été, un riche industriel voit son flair légendaire vaciller face à une gourgandine. Cette vamp est décidée à l’arnaquer. L’homme de sa vie, ancien danseur à la carrière brisée, exploite en gigolo les faveurs d’une star ancienne. Cette comédienne à la beauté qui dégringole renifle les pieds de sa cour, parasites boursouflés de méchant cynisme qui infectent l’atmosphère de leur humour purulent.

Tous vénèrent la beauté et le fric, tels des veaux gras bibliques qui assurent la félicité. À ce stade, Nicolas Bedos truffe sa mascarade de bons mots. Reste qu’il avait habitué à plus de vista. Ici, le réalisateur se vautre avec sa galerie de bouffons. Si parfois la vermine démange avec drôlerie, la paresse guette. La narration en flash-back, puisque l’affaire est contée depuis le tribunal, alourdit encore le ton.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«L’ombre de Goya», À la mémoire de Jean-Claude Carrière

Jean-Claude Carrière, passionné du peintre Goya. xenix films distribution XENIX/DR

Tourné dans ses pas avant le décès de Jean-Claude Carrière en février 2021, «L’ombre de Goya» sort sur grand écran même si le petit aurait suffi à cette épopée plus sentimentale que geste cinématographique. Face à la caméra de José Luis Lopez-Linares (auteur du «Mystère Jérôme Bosch» en 2016), il ravive l’âme et l’esprit du peintre qui, octogénaire, écrivait sur un dessin vouloir continuer à apprendre. Une dynamique que partage notre guide, grisé par son propre plaisir à scruter les humeurs changeantes, souvent cataclysmiques, d’autres fois tout en délicatesse d’un artiste libre qui est aussi peintre de cour.

«C’est comme si Goya lui-même se disait: «Moi aussi, j’ai bien travaillé. Maintenant je peux rire, je peux aller me reposer.» Jean-Claude Carrière, auteur

Le cœur battant, il lit les œuvres comme s’il tournait les pages du grand livre de l’humanité. On l’écoute. Ni prof ni historien de l’art, il extrait les détails des tableaux pour les animer à sa manière, pointant les meules de foin empilées par les travailleurs de la terre dans «Le champ» qui dépassent en hauteur le château peint à l’arrière-plan!

L’allégorie démasquée, il poursuit son histoire. «C’est la fin d’une journée de travail, tout le monde se repose et tout le monde rit. Heureux du travail accompli. C’est comme si Goya lui-même se disait: «Moi aussi, j’ai bien travaillé. Maintenant je peux rire, je peux aller me reposer.»

Les instants de grâce du film résident dans ces lectures bouleversées, témoignant d’une communion d’âmes, comme dans ce regard, conscient de la finitude mais sans tristesse aucune. Et sans vouloir spoiler – on sait désormais qu’il s’agit de son dernier voyage en Espagne, de ses ultimes visites au Prado, d’une introspection qui le ramène à ses deux décennies de compagnonnage avec Luis Buñuel – il reste une question sans réponse. Laquelle des «Maja» a sa préférence? «La Vestida»? «La Nuda»? Dans cette indécision de l’un des plus grands fans – et connaisseurs – de Goya, une véritable leçon sur le regard pur, détaché d’un devoir d’explication.

Une des «Maja» qui intrigue Carrière dans «L’ombre de Goya». DR

Jean-Claude Carrière avait déjà déclaré sa flamme à l’Aragonais dans «Les fantômes de Goya», sorti en 2006 et coécrit avec le réa­lisateur Milos Forman. Il s’emballe ici dans un registre plus personnel. Quitte à s’éparpiller dans une foultitude de genres – du reportage à la grande exposition Goya chez Beyeler à l’automne 2021 aux confidences des proches, dont son épouse, et avis inspirés – la réalisation fouette d’un bel élan le rythme de ce pèlerinage qui transporte un petit monde lié par une même admiration du peintre, du génie. Dans «L’ombre de Goya» documentant aussi l’histoire de sa transmission…

«Colombine» voyage à la Fête des Vignerons

«Colombine», tourné dans les coulisses de la Fête des Vignerons l’été 2019. @dreampixies.ch

À la base de «Colombine», une idée merveilleuse de producteur de cinéma: implanter un film de fiction au cœur même de la Fête des Vignerons. Loin du documentaire traditionnel, ce conte vient ainsi réenchanter les magiciens de l’été 2019, inventer son propre territoire au milieu de choristes costumés en cavaliers ou armaillis, et faufiler son histoire parmi de robustes laitières des étables et autres poissons du lac.

Coulisses, décors, séquences de répétition ou de représentation: tout était bon à «recycler» dans «Colombine», et c’est très réussi. Le voyage initiatique de l’adolescente s’opère par un philtre magique qui la propulse parmi des milliers de figurants de la Fête des Vignerons où travaille sa mère. À l’écran, il semble si simple de pouvoir puiser dans les stocks de déguisements, le répertoire tragique ou comique des séquences, les formidables penderies à accessoires.

Dans la pratique, l’équipe de tournage de «Colombine» était souvent considérée comme pestiférée. «Pour réussir ces petits moments fusionnels entre notre histoire et la leur, je me suis assis pendant des heures durant les répétitions à côté du metteur en scène Daniele Finzi Pasca, ou du moins avec son même angle de vue. J’ai pris quelque 10’000 photos des arènes, je les ai étudiées.»

Et soudain en pleine Fête des Vignerons surgit Colombine… Cherchez l’erreur, il n’y en a guère dans ce petit film qui fouille dans le trésor d’un été magique dans «le monde d’avant».

«Soul of a Beast»

Le trio infernal d’un long métrage qui prend aux tripes.

Ce film date déjà de 2021. Année où nous l’avions découvert à Locarno. L’odyssée sauvage d’un ado et de la copine de son meilleur pote crevait l’écran. Cette dérive incorrecte qui flambe avec les émotions demeure un film qui prend aux tripes, en forme de brasier ardent. De cette forte proposition signée Lorenz Merz reste le souvenir de moments percutants.

«Une robe pour Mrs. Harris»

Un défilé chez Dior.

Une femme de ménage a un coup de foudre pour une robe signée Dior et économise pour se rendre à Paris en acheter une. Anthony Fabian met en scène le choc de deux mondes. Mais l’ensemble est inégal, sa première partie gagnerait à être raccourcie. Isabelle Huppert dans un rôle secondaire fait le job à la perfection.

«Ariaferma»

Des prisonniers et des surveillants.

Leonardo Di Costanzo filme, plutôt bien et presque en huis clos, prisonniers et geôliers dans une prison qui fonctionne pour quelques jours en équipe réduite. C‘est assez attachant, bien joué par Toni Servillo et Silvio Orlando, mais un peu trop bavard par moments. Le surcroît d’explications n’était pas nécessaire. PGA

