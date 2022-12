Guerre des festivals – Riche, mystérieux et musclé, Vibiscum s’offre OrelSan Pour sa seconde édition en juin prochain, le festival lié au Vevey Sports aurait dépensé un demi-million de francs pour chiper la star du rap à Festi’neuch. Une démesure qui interroge. Francois Barras

Star du rap francophone, OrelSan aurait donné son accord pour jouer sur la place du Marché, à Vevey, en juin 2023. Ses liens d’amitié et de business avec le designer de Saint-Saphorin Sébastian Strappazzon auraient pesé dans la balance. Un cachet d’un demi-million aussi. AFP

«L’odeur de l’essence»! Le tube d’OrelSan pourrait faire la bande-son de l’ambiance hautement combustible que sa prochaine venue en terres romandes occasionne dans le mercato des festivals musicaux. Car c’est établi: le rappeur français multiplatiné, après avoir rempli un Paléo et deux Arena cette année (et trois stades parisiens ces derniers jours) devrait se produire sur la place du Marché veveysanne, en tête d’affiche de la seconde édition du festival Vibiscum, du 7 au 11 juin 2023. Sur son site internet, celui-ci confie pour l’heure que «ça va être du lourd, du très lourd! Mais on ne peut pas t’en dire plus pour l’instant.»