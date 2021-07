Stratégie d’entreprise - «Rien ne justifie le renchérissement du prix du bois»

L’ameublement attire les convoitises. En Suisse, les cartes ont été rebrassées l’été dernier avec la reprise de Conforama, numéro trois du secteur derrière Ikea et Pfister, par l’entrepreneur Dan Mamane. Le point avec ce Français d’origine, diplômé d’HEC Lausanne, rencontré dans ses bureaux de Morges.

Lors de la reprise de Conforama au groupe sud-africain Steinhoff, vous disiez ne pas vouloir vous impliquer personnellement sur le plan opérationnel. Or vous voilà CEO, qu’est-ce qui a changé ces derniers mois?

J’ai fixé une ligne directrice avec des objectifs et des jalons très précis lors du rachat. Car je veux amener l’enseigne un peu plus loin, m’appuyant notamment sur un nouveau système informatique capable de digitaliser les processus et de booster l’e-commerce. Je voulais être sûr que la direction soit capable de dérouler ce plan. Mais j’ai constaté que ça n’était pas le cas et ai repris le poste de CEO.