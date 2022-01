Homicide des 4-Marronniers à Yverdon – «Rien ne s’est passé comme prévu et ça a viré à la catastrophe»

«Rien ne s’est passé comme prévu et ça a viré à la catastrophe»

Thierry de Mestral défend le jeune homme de 22 ans contre qui le Ministère public a requis 20 ans pour assassinat et tentative d’assassinat.

Après le portrait d’un chef de meute organisé brossé lundi par l’accusation, Diego* est apparu mardi sous les traits d’un voyou un peu bas de plafond, qui aurait utilisé son arme sans avoir envisagé les conséquences possibles de manipulations hasardeuses.

Celui que l’on a surnommé «caïd de la Vallée» est accusé d’avoir pris la vie de son fournisseur au parc des 4-Marronniers à Yverdon d’une balle dans la tête, fin 2018. Il comparaît depuis jeudi dernier devant la Cour criminelle du Nord vaudois, aux côtés de deux coprévenus.

Le Parquet et la partie civile sont convaincus que Diego s’est rendu coupable d’assassinat, en tuant pour un motif à la fois vil et odieux. Le défenseur de Diego, Me Thierry de Mestral, s’est attaché à démonter ce scénario pour marteler la thèse de l’accident.