Cyclisme – Rigoberto Uran s’adjuge la 17e étape de la Vuelta Le Colombien a remporté l’étape de mercredi, avec une arrivée au sommet du col du Monastère de Tentudia. Remco Evenepoel conserve le maillot rouge.

Rigoberto Uran a devancé Quentin Pacher et Jesus Herrada mercredi. AFP

Le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) a remporté mercredi la 17e étape du Tour d’Espagne, où Remco Evenepoel (Quick-Step) a conservé son maillot rouge.

Le vétéran de 35 ans s’est montré plus fort que Quentin Pacher (Groupama-FDJ) et Jesus Herrada (Cofidis) dans les derniers hectomètres, au terme d’une véritable bataille entre les échappés du jour dans les derniers kilomètres du col du Monastère de Tentudia.

Présent au sein du groupe à l’avant de treize coureurs qui a coupé la ligne plus de cinq minutes avant les favoris, le Bernois Gino Mäder a pris la 11e place de l’étape, avec un peu plus de deux minutes de retard sur Uran. Le Valaisan Sébastien Reichenbach a terminé lui 34e, à 7’40’’ du vainqueur du jour. Le Zurichois Fabian Lienhard, quant à lui, est arrivé avec le gruppetto, près de vingt minutes plus tard.

Après l’abandon de Primoz Roglic (Jumbo) mercredi matin, Remco Evenepoel (Quick-Step) possède deux minutes et une seconde d’avance sur son nouveau dauphin au général Enric Mas (Movistar) et 4 minutes et 51 secondes sur l’espoir espagnol de 19 ans Juan Ayuso (UAE). Gino Mäder est lui 24e, alors que Reichenbach pointe au 27e rang.

Jeudi, le peloton s’attaque à l’une des dernières étapes de montagne de l’édition 2022 avec deux cols de première catégorie entre Trujillo et le col du Piornal.

AFP

