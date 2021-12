La maternité ? Pour pour tout de suite - Rihanna dément des rumeurs de grossesse

Non, Rihanna n’est pas enceinte! Navré de décevoir ceux qui imaginaient déjà la chanteuse la plus riche du monde, aujourd’hui âgée de 33 ans, dans son nouveau rôle de maman. C’est en tout cas le démenti qu’a apporté la star aux folles rumeurs apparues sur les réseaux sociaux la semaine passée.

Tout est en effet parti de son couronnement à la Barbade, le 29 novembre, où l’artiste était sacrée «héroïne nationale» de son île natale caribéenne. «Non seulement la chanteuse est ambassadrice officielle en faveur de la culture et de la jeunesse depuis 2018, y avait déclaré la première ministre Mia Mottley, mais elle reste la plus célèbre citoyenne de son pays, ainsi que son porte-étendard. Elle n’a jamais atténué son accent bajan et sa musique mêlant la pop, le R’n’B et la dance est néanmoins restée richement empreinte de son héritage caribéen.» La cérémonie s’était même déroulée en présence du prince Charles, venu reconnaître «l’effroyable atrocité de l’esclavage» dont a souffert l’île durant la colonisation britannique, et saluer la nouvelle indépendance de celle-ci.