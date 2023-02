La reine de la pop – Rihanna était habitée au Super Bowl Profitant de son concert événement pendant la célèbre finale de football américain, la chanteuse a dévoilé une deuxième grossesse devant la planète entière, moins d’un an après la naissance de son petit garçon. Christophe Pinol

Rihanna a entamé son concert de 13 minutes en dévoilant son ventre arrondi. KEYSTONE

Quand il s’agit de gérer l’image d’une grossesse, le monde des people se divise en deux catégories: ceux qui commencent par démentir et ceux qui préfèrent le crier sur tous les toits. Rihanna, elle, joue sur les deux tableaux. Ou plutôt, elle faisait partie du premier groupe et vient de passer dans le second. En décembre 2021, après s’être affichée avec un ventre légèrement arrondi lors d’un couronnement dans sa Barbade natale, la superstar avait commencé par botter en touche face aux rumeurs insistantes… avant d’annoncer officiellement être enceinte un mois plus tard.