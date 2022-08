La lutte suisse, ringarde? De ce côté de la Sarine, ce sport est souvent déconsidéré, voire raillé. On estime qu’il ne s’agit que d’une réunion de paysans au cou de taureau mal fagotés qui se roulent dans la sciure comme des animaux.



Cette vue de l’esprit n’est pas sans rappeler le fameux dîner de cons, où des snobs donneurs de leçons se fichent de la poire de gens passionnés dans leur domaine. Jusqu’à s’apercevoir que le «con» n’est pas toujours celui que l’on croit. Dans les faits, le monde de la lutte suisse n’a jamais été autant en phase avec son temps.

En se distanciant de la publicité, en refusant de s’acoquiner avec des partis politiques et en gardant une indépendance face à tous les courants qui pourraient l’influencer, ce sport traverse les âges en demeurant à la fois digne et authentique. Mieux: il cultive une singularité qui lui donne du relief et un intérêt vrai.

«Les prix gagnés par les athlètes en culotte de jute sont en nature. Des cloches, des vaches, des tronçonneuses. Et cela fait une différence énorme sur l’esprit du sport.»



Les valeurs véhiculées par la lutte sont nombreuses. Il y a l’amitié, très forte avant et après les passes. À l’issue des combats, le fair-play est omniprésent. Le vainqueur essuie du revers de la main la sciure des épaules du vaincu. Le respect de l’autre, de ses convictions, de ses origines est une autre qualité attribuée à la lutte. Tout comme l’excellence. Sans parler du courage dont il faut faire preuve pour affronter des colosses aux bras noueux.

Toutes ces caractéristiques font penser aux valeurs du CIO. Sans l’aspect mercantile ni les courbettes face aux puissants. Ici on ne négocie pas les milliards des droits TV, en costume-cravate. En lutte suisse, on porte une chemise à edelweiss et des bretelles. Les prix gagnés par les athlètes en culotte de jute sont en nature. Des cloches, des vaches, des tronçonneuses. Et cela fait une différence énorme sur l’esprit du sport.



Pierre-Alain Schlosser

