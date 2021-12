Accusation de harcèlement – Ringier a versé 105’000 francs à Darius Rochebin La presse alémanique révèle les dessous de l’accord ayant abouti au retrait des plaintes de l’ancien présentateur de la RTS contre l’ex-éditeur du journal «Le Temps». Etonam Ahianyo , ATS

L’ancien présentateur vedette de la RTS a rejoint la chaîne télévisée française LCI en septembre 2020. AFP

Les termes de l’accord entre l’ancien présentateur vedette de la RTS et le groupe de presse Ringier étaient censés être tenus secrets, mais la «NZZ am Sonntag» lève le lièvre ce week-end.



L’éditeur Ringier a versé 105’000 francs au journaliste suisse Darius Rochebin, accusé dans un article du journal «Le Temps» de harcèlement sexuel et d’abus de pouvoir, dans le cadre d’un accord extrajudiciaire, rapporte le journal alémanique dimanche dans ses colonnes.

En contrepartie, le présentateur aurait retiré des plaintes contre six personnes, dont le directeur de Ringier Marc Walder. Une porte-parole de Ringier confirme un accord, mais ne donne pas de détails sur ses dessous.